Westerlo doet beklag bij Geel na rellen op parking in Kruibeke

De supporters van Westerlo werden belaagd door de rivalen.

Een schare supporters van Westerlo is zaterdag op een parking in Kruibeke belaagd door enkele heethoofden van het naburige ASV Geel. Er werd een pv opgesteld van de feiten en Westerlo vraagt aan de betrokken supporters om ook inidividueel een klacht in te dienen.