Supportersfederatie: "Voetbal op maandagavond kan en mag er niet komen"

"Het belang van de supporter moet in de hele discussie minstens even ernstig genomen worden als alle andere overwegingen."

"We zijn volop bezig met gesprekken aan te vragen met de mensen van de Pro League en de voetbalbond, maar we kregen nog geen concreet antwoord op onze vraag. We zijn vastbesloten. Maandagvoetbal kan en mag er voor ons niet komen."