Vandenbempt: "Westerlo heeft nu eigenlijk de slechtste papieren"

"Het ziet er bepaald beroerd uit voor Westerlo en dan kijkt De Ceulaer mogelijk nog tegen een schorsing aan voor zijn overtreding tegen Oostende. Als die er tegen Genk ook niet bij is, scheelt dat weer een slok op de borrel", weet Peter Vandenbempt.

"Westerlo had een loodzwaar programma tegen vijf Play-off I-ploegen in zijn laatste vijf duels en in elke match is het eigenlijk competitief geweest, ondanks een - met alle respect - zeer beperkte ploeg. Het is toch heel straf dat ze nog altijd in de running zijn. Westerlo verdient het behoud, maar het wordt een hele opgave om die beloning alsnog te pakken."