Vandenbempt: "AA Gent heeft alle kaarten in handen"

Preud'homme zei dat Club er vijf of zes had kunnen binnenkrijgen tegen een heel goed RC Genk. Dat is toch het verhaal van al te vaak bij Club Brugge: ze beginnen niet scherp aan de wedstrijd.

Club telt nu al zeven nederlagen buitenshuis. Dat is toch heel erg veel. Het was een sombere avond, want ze zijn ook nog Diaby kwijtgeraakt. Die heeft dit seizoen nog geen bal goed geraakt, maar ik denk toch dat Club nog op hem rekende in een rol van een soort joker. Dat zal er dus niet van komen.

Het goeie nieuws voor Club Brugge is dat het leider gebleven is, maar ik had de indruk dat Preud'hommme zich blauw geërgerd heeft aan de mentaliteit. Dat is al al te vaak zo geweest en dat is niet iets om licht over te gaan.