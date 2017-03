Youri Tielemans en vriendin verwelkomen dochtertje Melina

Youri Tielemans en zijn vriendin zijn de trotse ouders van Melina. Youri Tielemans en zijn vriendin zijn de trotse ouders van Melina.

Anderlecht verloor gisteren op het veld van KV Mechelen, maar voor Youri Tielemans was er toch heuglijk nieuws. De 19-jarige middenvelder is vannacht vader geworden van een dochtertje Melina. "Moeder en dochter stellen het goed", laat paars-wit via Twitter weten.