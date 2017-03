Oostende-speler Milic mist bekerfinale door sleutelbeenbreuk

Milic kwam in de wedstrijd van gisteren tegen Lokeren ongelukkig ten val. Milic kwam in de wedstrijd van gisteren tegen Lokeren ongelukkig ten val.

KV Oostende heeft laten weten dat Antonio Milic gisteren in de wedstrijd tegen Lokeren een sleutelbeenbreuk opgelopen heeft. De Kroaat is zes weken out en mist zo de bekerfinale en het begin van de play-offs.