Trainers van POI-rivalen: "Volgende week grootse match"

Na alweer een staaltje "Mazzu-time" heeft Charleroi een goed curriculum vitae in handen om te solliciteren voor Play-off I. Tegen Lokeren hoeven de Carolo's zelfs niet te winnen. Toch hield Felice Mazzu een wrange nasmaak over aan het gelijkspel tegen Kortrijk.

"We speelden tegen een ploeg die niets meer te verliezen had. We hebben genoeg kansen gehad en we scoorden twee doelpunten die (terecht) afgekeurd werden."

"Toch slagen we er niet in om vandaag te winnen. Er is wel niets verloren, want we behouden onze plaats in de top zes. De spelers hebben wel weer getoond dat ze vechten op het einde. Toch is het jammer dat we niet naar huis gaan met de drie punten."