Spannende strijd om Play-off I: welke scenario's zijn er mogelijk?

Welke ploegen pakken de laatste tickets voor Play-off I? Welke ploegen pakken de laatste tickets voor Play-off I?

KV Mechelen, Charleroi, AA Gent en RC Genk strijden volgend weekend om twee plaatsen in Play-off I. AA Gent en KV Mechelen nemen het op de slotspeeldag tegen elkaar op in een rechtstreeks duel. Charleroi moet op bezoek bij Lokeren en Racing Genk trekt naar Westerlo, dat zelf nog niet zeker is van het behoud.