Fabien Tchenkoua had nog een contract van een jaar bij STVV.

Fabien Tchenkoua is persona non grata bij STVV. De Fransman gooide zijn eigen ruiten in toen hij donderdag een vuistslag uitdeelde aan ploegmaat Yohan Boli.