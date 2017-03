Gent mist Renato Neto en andere sterkhouders tegen Waasland-Beveren

Het was de voorbije week gissen waarom middenvelder Renato Neto zowel tegen Tottenham als Moeskroen niet op het Gentse wedstrijdblad stond, maar vandaag werd opheldering gegeven. "Renato Neto heeft een kijkoperatie aan de knie ondergaan. Het is afwachten wat dat zal geven", verduidelijkte Hein Vanhaezebrouck op zijn perspraatje.

Vanhaezebrouck zal voor de levensbelangrijke uitwedstrijd tegen Waasland-Beveren wellicht nog enkele andere pionnen moeten missen. "Danijel Milicevic heeft niet kunnen meetrainen met de groep, Nana Asare deed dat voor een deel. Brecht Dejaegere trainde dan weer wel volop mee. Moses Simon is ziek, heeft niet getraind en is vermoedelijk niet beschikbaar.

"We missen enkele sterkhouders. Dat hoort erbij. Het maakt het des te mooier mochten we Play-off I halen. We hebben ook Tottenham uitgeschakeld zonder Neto, Asare en in de tweede helft Milicevic en Dejaegere. Het is nu aan spelers die wat minder gespeeld hebben om zich te tonen."