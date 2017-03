Den Boer: "Unieke kans voor KVM? Voorsprong is toch niet geruststellend"

Mark Uytterhoeven en Piet den Boer, twee boegbeelden van KV Mechelen. Mark Uytterhoeven en Piet den Boer, twee boegbeelden van KV Mechelen.

Er heerst play-offkoorts in Mechelen, maar gelukkig is er de nuchtere Nederlander Piet den Boer om het hoofd koel te houden. "Ferrera heeft een moeilijk te kloppen team neergezet, maar we moeten ook toegeven dat KV Mechelen in de top 6 staat, omdat twee topclubs op een ongelooflijke manier punten lieten liggen."