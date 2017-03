Ferrera: "Mentaliteit, inzet en sfeer zouden beloond worden met POI"

Het is niet noodzakelijk voor KV Mechelen om Play-off I te spelen. De club is aan het groeien. Je mag niet vergeten dat de club nog maar 13 of 14 jaar geleden failliet is gegaan. Nu staan we aan de deur van Play-off I.

Het is niet noodzakelijk voor KV Mechelen om Play-off I te spelen. De club is aan het groeien. Je mag niet vergeten dat de club nog maar 13 of 14 jaar geleden failliet is gegaan. Nu staan we aan de deur van Play-off I.

"Ik besef wat we hier kunnen neerzetten", vertelt KVM-coach Yannick Ferrera aan Sporza. "Het is nog nooit gebeurd, maar door het harde werk van iedereen zijn we op twee matchen van het einde nog in de running. Als we twee keer winnen, zijn we er zeker bij. Dat zou voor iedereen prachtig zijn."

Toch houdt Ferrera de druk nog wat af: "Morgen is het eigenlijk nog geen finale. Als we tegen Anderlecht verliezen, kunnen we de week nadien op Gent nog altijd die finale spelen. We willen het wel zo snel mogelijk afmaken. Hopelijk gebeurt het morgen."

"Eigenlijk is het niet noodzakelijk voor KV Mechelen om Play-off I te spelen. De club is aan het groeien. Je mag niet vergeten dat de club nog maar 13 of 14 jaar geleden failliet is gegaan. Nu staan we aan de deur van Play-off I. Het is al een paar keer gebeurd dat de club er heel dicht bij was. Mocht het weer net niet lukken, zou iedereen toch fier zijn op ons werk van de voorbije maanden."

Op basis van welke capaciteiten zou KV Mechelen zijn stekje in de top-6 verdienen? "Na 30 matchen staat iedereen waar hij verdiend te staan. Onze mentaliteit, inzet en mooie sfeer zouden beloond kunnen worden met kwalificatie voor Play-off I, maar natuurlijk is het geen schoonheidsprijs."