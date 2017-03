"Roger Lambrecht weigert Chinees bod van 15 miljoen euro"

Ik heb een zestal verschillende mensen over de vloer gekregen met aanbiedingen vanuit China. De interesse in Lokeren was zeer concreet.

Het gaat niet altijd over overnamegesprekken, maar ook om samenwerking. Bijvoorbeeld op het niveau van sponsoring en jeugdopleiding.

Naar verluidt kijkt China met grote ogen naar ons land, omdat België met zijn amper 11 miljoen inwoners één van de toonaangevende voetballanden is.

Ook in Lokeren zijn Chinezen op de deur komen kloppen, bevestigt de 85-jarige voorzitter Roger Lambrecht in de krant. Het Laatste Nieuws had weet van een bod van 12 miljoen euro.

"Ach, er was zelfs sprake van een bod van 15 miljoen euro", zegt Lambrecht. "Ik heb een zestal verschillende mensen over de vloer gekregen met aanbiedingen vanuit China. De interesse in Lokeren was zeer concreet."

"We zijn echter nooit tot in de eindfase van de onderhandelingen geraakt", zegt Lambrecht, die 20 miljoen euro voor de club zou willen en vooral "de lokale verankering verzekerd wil zien".