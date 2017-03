KVM eerste keer in POI? "Geen must, maar voor onze fans zouden we het heel graag hebben"

Faes: "Deze twee nieuwe tribunes zijn niet het einde van onze verbouwing. Later maken we de bocht tussen de tribune achter het doel en de hoofdtribune dicht en pakken we de perstribune en bestuurskamer aan. En daarna bekijken we wat we met de hoofdtribune gaan doen, want dan praten we weer over 5 tot 6 miljoen euro."

"Maar die bouw en verbouwing zullen geen invloed hebben op de capaciteit, die vastligt op 16.700 plaatsen. Achter het andere doel gaan we trouwens ook nog de businessseats binnen volledig lopen. Daar maken we tegen juni 2017 een fitnessruimte met vier verdiepingen van, ook toegankelijk voor de buurtbewoners. We hebben hier trouwens ook een kindercrèche ("De Sjotterkes", red). We vinden die sociale rol belangrijk."