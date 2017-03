Afrikaanse spitsen blijven in trek in Belgische competitie, maar niet als aanvoerder

Trainers, makelaars en managers hebben blijkbaar nog altijd de reflex: "We hebben een aanvaller nodig? Die gaan we in Afrika zoeken".

Trainers, makelaars en managers hebben blijkbaar nog altijd de reflex: "We hebben een aanvaller nodig? Die gaan we in Afrika zoeken".

Daaruit blijkt dat Afrikaanse spelers demografisch gezien oververtegenwoordigd zijn in de Belgische competitie. Maar liefst 25 procent van de spelers in eerste klasse was vorig seizoen van zwart-Afrikaanse origine.

Opvallend genoeg wordt 38 procent van de zwart-Afrikaanse spelers in de aanval gezet. "Trainers, makelaars en managers hebben blijkbaar nog altijd de reflex: "We hebben een aanvaller nodig? Die gaan we in Afrika zoeken", zegt Scheerder.

De aanvoerdersband hangt dan weer zelden rond de arm van een zwart-Afrikaanse speler. Enkel Mbaye Leye en Sebastien Siani werden als aanvoerder aangewezen.

“Zwarte spelers die voornamelijk een uitvoerende positie krijgen waar kracht en snelheid belangrijk zijn, en blanke spelers een spelverdelende positie: we blijven die raciale opdeling naar spelfunctie zien”, zegt professor Scheerder.