Standard wil actie ondernemen, maar zal kampioenschap niet verstoren

Standard dreigde ermee om naar de burgerlijke rechtbank te stappen, maar het laat dat dreigement nu vallen, nu het toch kansloos is voor een ticket voor Play-off I.

"Toch hebben we beslist om de dingen niet te laten zoals ze zijn", luidt het in een persmededeling. "We willen snel overleggen met de betrokken instanties om ervoor te zorgen dat het reglement aangepast kan worden omtrent incidenten tijdens matchen."

"Anderzijds willen we ook het debat openen over de manier waarop de geschillen bij de profclubs behandeld worden. Het huidige systeem opent de deur naar recidivisme en vormt belangrijke problemen vanuit juridisch oogpunt."