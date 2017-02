Gudjohnsen in De Kleedkamer: "Ik ben verkocht voor wat geld en 10 voetballen"

Maurice De Schrijver doet het verhaal van zijn dubbele beenbreuk na een aanslag van Michel De Wolf. "Ik wou me na die tackle rechtzetten, maar mijn been hing er los aan. Ik dacht dat ik in een rolstoel zou belanden."

"Ik hoopte op een beter contract, maar in het ziekenhuis boden ze me een minimumcontract aan. Ik ben moeten gaan stempelen om in orde te zijn, al kreeg ik geen stempelgeld. Het was vernederend."

"Ik heb nooit meer met De Wolf gesproken. Hij is met een delegatie naar het ziekenhuis geweest, maar ook met de pers erbij. Dat was opgezet spel."