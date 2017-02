"Korte gevangenisstraf na aanslag op Dejaegere zou niet misplaatst zijn"

Jan Mulder rakelde de tackle op van Dele Alli in het Europese duel tussen Tottenham en AA Gent. Brecht Dejaegere was het slachtoffer. Mulder: "Zeven weken schorsing is te weinig. Een korte gevangenisstraf met fysieke tuchtiging zou niet misplaatst zijn. Als je zoiets op straat zou doen, ga je inderdaad de gevangenis in. Voetballers zouden vaker naar het politiebureau moeten gaan. Dit was een mensonterende overtreding."