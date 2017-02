Ex-Anderlecht-aanvaller Marcel De Corte (87) overleden

Marcel De Corte begon zijn carrière in 1947 bij Racing Gent. In 1950 trok hij naar Anderlecht, waarmee hij twee landstitels veroverde. Vier jaar later verhuisde De Corte naar Kongo, de toenmalige Belgische kolonie, maar na een jaar bij CS de Léopoldville keerde de aanvaller terug naar paars-wit.