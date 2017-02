VIDEO: Carnavalsstemming op de Belgische voetbalvelden

Ahmed El Messaoudi stond al in de eerste helft te popelen om in te vallen tegen Standard, maar de speler van KV Mechelen kwam toch niet in de ploeg. Vroeg in de tweede helft stond hij opnieuw klaar, maar andermaal moest hij geduld uitoefenen.

Gelukkig kon de verdediger er zelf mee lachen, want 4 minuten later stond hij alweer vergeefs bij de vierde official. In de 62e minuut mocht hij dan toch eindelijk het veld op.