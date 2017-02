"Nu maandagavondvoetbal invoeren, ruikt een beetje naar opportunisme"

Twee: ik heb eens vluchtig gekeken naar de mogelijkheden voor maandagavondvoetbal. Ik wens de kalendermaker, die het nu al niet gemakkelijk heeft, veel succes om maandagen te vinden waarop er gevoetbald kan worden.

Er is ook nog interland- en bekervoetbal en er zijn midweekspeeldagen. Ik zou zeggen: een hele uitdaging voor die arme man. Heel in de verte hoor ik zelfs de supporters roepen dat ze helemaal niet naar het voetbal willen op maandagavond. Maar het zou natuurlijk onbegrijpelijk zijn dat men in het voetbal rekening houdt met de wensen van het volk.