Vandenbempt: "Standard en Genk in Play-off II is onvergeeflijk en onbegrijpelijk"

Bij Standard is het een collectief falen, met een slecht beleid, gebrek aan visie, tweestrijd aan de sportieve top het hele seizoen, een onervaren en emotionele voorzitter, rondcirkelende makelaars, maar ook met falende spelers die na de winterstop ver beneden hun niveau hebben gespeeld.

Ze hebben met Aleksandar Jankovic ook een coach die toch gefaald heeft. Dat is de realiteit. 7 op 21 na de winterstop in "money time", dat is niet veel. Hij kreeg geen stabiliteit en strijdlust in het elftal.

Hij praat nu wel over een project op lange termijn dat nog niet af is, maar voor alle duidelijkheid: hij is wel degelijk gehaald in september met de dwingende opdracht om Play-off I te halen.

Dat de voorzitter gisteren tijdens de rust in de kleedkamer met de vuist op tafel is komen kloppen, is ook niet bijzonder goed voor een coach. Het is zelfs pijnlijk. Zo wordt Play-off II voor Jankovic heel belangrijk. Ik kan mij voorstellen dat Bruno Venanzi en Olivier Renard hem daarin nog eens grondig zullen evalueren ondanks een contract voor nog twee jaar.