Vormer en Engels dollen met elkaar: "Hé, Cafu!" "Klootzak! Vuile rat!"

"Klootzak! Vuile rat!", beet Vormer hem met de glimlach toe. "Ik noemde hem Cafu, omdat we blijkbaar onze nieuwe rechtsback gevonden hebben", legde Engels uit. "Eindelijk hebben we ook een positie voor Ruud gevonden."

De sfeer zat er dus goed in, wat logisch was na de klinkende overwinning. "Na de twee uitnederlagen moesten we een statement maken. Dat hebben we gedaan in de eerste helft", zegt Engels.

"De voorbije weken hadden we wat pech met onze afwerking, nu gingen ze er vlot in. Hopelijk is dit het kantelmoment."

Club Brugge legt met deze zege de druk bij Anderlecht, dat morgen nog speelt tegen Genk. "Wij gaan daar lekker voor zitten", klinkt het sappig bij Vormer.