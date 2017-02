Maes spreekt voor het eerst sinds ontslag: "Kan nog altijd niet naar Genk kijken"

Misschien had ik kunnen functioneren onder Janssens en De Condé, maar dan had ik een marionet moeten zijn en dat ben ik niet

Na zijn ontslag verschenen er allerlei verhalen in de pers over Maes. "Daar heb ik het moeilijk mee. Ik zou moe geweest zijn, ik zou zelf op mijn ontslag aangestuurd hebben,... Dat is pertinent onwaar!"

"Op bepaalde momenten was ik het wel eens moe, ja. Maar dat is nooit ten koste gegaan van de energie die ik in die groep stak."

"Ik was wel nog strijdvaardig, maar ik voelde dat de afstand tussen de technische staf en het compartiment Janssens-De Condé steeds groter werd."