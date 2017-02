KV Mechelen bindt Coosemans aan zich tot 2020

In juli 2015 verruilde Colin Coosemans Waasland-Beveren voor KV Mechelen, maar daar belandde hij al snel op een zijspoor. In plaats van eerste doelman te worden, moest hij Jean-François Gillet en Anthony Moris voor zich dulden in de pikorde. Maar eind oktober vorig jaar viel Moris uit met een zware blessure. Zo kreeg Coosemans de kans om zich te tonen.