Kristinsson blijft twee jaar langer aan het roer bij Lokeren

"De club is tevreden over het geleverde werk en gelooft dat hij de mogelijkheden heeft om in de nabije toekomst de club weer betere perspectieven te bieden", meldt Lokeren op zijn website.

Het contract van de 47-jarige Kristinsson wordt daarom met twee jaar verlengd, tot juni 2019.

"Het was van bij mijn aanstelling al duidelijk dat het niet de bedoeling was om hier een passant te zijn en om hier maar voor een half jaar aan de slag te gaan", reageert Kristinsson zelf.

"Ik krijg nu het perspectief om op langere termijn iets uit te bouwen. De bedoeling is om volgend jaar minstens de linkerkolom te halen en, indien mogelijk, bij de eerste zes te komen. Ik ben blij met deze kans en zal tot het uiterste gaan om die te benutten.”