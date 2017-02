Gent en Charleroi halen Play-off I volgens Extra Time, Mulder steunt KV Mechelen

Standard mag zich volgens de analisten van Extra Time opmaken voor Play-off II. Na de uitspraak van het BAS over de gestaakte wedstrijd tegen Charleroi is de Luikse club zo goed als kansloos.

Mulder: "Mijn hart gaat uit naar Standard, maar het is wel een beetje aan het verdwijnen. Het went wel, want ze zijn er elk jaar niet bij. Een doodzonde, want het Belgisch voetbal heeft een grote Waalse club nodig."