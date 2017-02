"Tielemans zal de top halen, vooral omdat hij een verstandige jongen is"

Filip Joos: "Je mag het na die goals van gisteren eigenlijk niet meer zeggen, maar dit seizoen heeft hij ook een aantal matchen gespeeld waarin hij minder was en waarin hij het moeilijk had in een ploeg die minder draaide."

Marc Degryse: "Dat is logisch, je moet hem ook vergelijken met jongens als Kums en Nainggolan van 10 jaar geleden. Hij gaat nog evolueren, als hij meer traint samen met betere spelers, in een betere competitie."

Filip Joos: "Ik denk dat hij een type is dat meteen op een hoger niveau meekan, als hij omringd wordt door betere spelers. Terwijl hij nu hier op hetzelfde niveau blijft hangen."

Marc Degryse: "Maar hij moet wel beseffen dat hij op zijn positie eigenlijk geen ballen mag verliezen. Die stap moet hij nog maken."