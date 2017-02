Silvio Proto speelt volledige wedstrijd met beloften

Voor Silvio Proto was het al even geleden dat hij nog eens een beloftewedstrijd speelde. "Ik kan het me niet herinneren", lacht hij.

"Ik voel me er zeker niet te goed voor. Een wedstrijd blijft een wedstrijd. Of ik nu in een uitverkocht stadion speel of op De Schorre: ik wil altijd winnen en de 0 houden."

"Dat eerste is niet gelukt, dat tweede gelukkig wel. Ik houd dus een zeer positief gevoel over aan deze avond."