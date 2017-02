KV Mechelen: "Kolovos komt dit seizoen niet meer in actie"

De 23-jarige aanvaller van KV Mechelen kreeg vandaag de resultaten van de scan. Die resultaten waren niet goed: de voorste kruisbanden van zijn knie zijn gescheurd.

"In overleg met zijn Griekse club Olympiakos zullen hij en KV Mechelen beslissen over het hoe, waar en wanneer van een operatie", klinkt het bij KVM. "Sowieso zal Dimitri niet meer in actie komen: de revalidatie van dit soort kruisbandletsels duurt zes tot acht maanden."

Achter de Kazerne was Kolovos al goed voor zes doelpunten en drie assists.