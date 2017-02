"Ik moest me in de arm knijpen op café met Jan Koller"

Naast het gesprek in de kleedkamer zijn er telkens ook twee portretten. "We zijn in totaal in 8 verschillende landen geweest voor deze reeks. Alle plaatsen die ik bezocht, hadden uiteraard hun charme."

"Zo zijn we bij Gregorz Lato (foto) thuis ontvangen in het kleine Poolse stadje Mielec en dat was toch speciaal. Zijn dochter vertelde me dat we de eersten waren, Poolse pers incluis, die in zijn huis mochten filmen."

"Over de meest idyllische locatie hoef ik niet lang na te denken. Dat was zonder twijfel het bezoek aan Arnor Gudjohnsen in Reykjavik. Hij nam ons enkele dagen op sleeptouw. In de winter door IJsland rijden, het is best wel een bijzondere ervaring."