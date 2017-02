Vandenbempt: "Nu 9 op 9 van Gent? Ze wonnen maar 2 van hun laatste 11 duels"

Dan zou het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport, red) een beslissing bekendmaken over die gestaakte wedstrijd in Charleroi, waar Standard 20 minuten voor tijd 1-3 voorstond. Stel dat Standard zomaar die drie punten erbij krijgt, dan komen ze op vier punten van de top 6. Maar dan nog geef ik Standard eigenlijk nauwelijks een kans om er nog bij te raken.

En het is toch ook ondenkbaar dat Standard die drie punten zomaar cadeau krijgt. Want ook al is het argument van de Luikse advocaten dat de match uiteindelijk definitief is gestaakt nadat er projectielen vanuit het vak met supporters van Charleroi waren gegooid, daarvoor waren het natuurlijk wel twee keer Standard-fans die dat deden.

Zonder hun wangedrag had dat wangedrag van de Charleroi-fans niet tot het einde van de match geleid, zoals de Geschillencommissie overigens geoordeeld heeft. Allebei nul punten.

Wat natuurlijk wel kan bijvoorbeeld, is dat de match herspeeld moet worden, of enkel die laatste 20 minuten. Dat zou nogal eens wat zijn. Met Charleroi dat al 15 punten heeft gepakt in de laatste tien minuten zou ik daar Standard zijnde toch ook niet helemaal gerust in zijn. Het is wel een spannend dagje.