VIDEO: Bewonder de twee parels van Youri Tielemans

"Die met links vind ik de mooiste", lachte Youri Tielemans na de wedstrijd. "Ten eerste omdat het mijn minder goede voet is. En ten tweede omdat de bal nog mooier in de winkelhaak vloog."

Tielemans moest in Oostende op de bank beginnen. "Een verrassing was het niet. De trainer vond dat ik moest rusten. Terecht", legde Tielemans uit.

"Ik was helemaal niet kwaad. Ik was blij om in te vallen. Als ik zo kan opdraven, vind ik dat perfect. De trainer vraagt de invallers altijd om het verschil te maken. Dat heb ik gedaan."