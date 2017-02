Vandenbempt: "Njet van Anderlecht is geen bezwaar, maar perceptie is wel negatief"

Een van de voorwaarden is dat er een club uit 1A of 1B in het stadion moet spelen. Het kan natuurlijk ook zijn dat Ghelamco Union uitnodigt om daar te spelen en dan is dat probleem opgelost.

Ik denk dat het achterliggende idee vooral is dat de nieuwe bewindsmensen, Alexandre Van Damme en Jo Van Biesbroeck, van in het begin geen grote liefhebber waren van dit stadion. Misschien willen ze liever zelf een stadion ontwikkelen, op een andere plaats of op dezelfde plaats.

Het voornaamste bezwaar van het Anderlecht-bestuur is vooral dat de club zoveel huur moet betalen en dat ze nooit eigenaar van het stadion zal worden.

Of dit alles betekent dat het stadionproject nu helemaal afgeschoten wordt, weet ik niet. Voor de lopende procedure is de beslissing van Anderlecht niet noodzakelijk een bezwaar, al is de perceptie natuurlijk wel negatief nu. Niemand gelooft op dit moment nog dat het stadion er zal komen. Dat zou een grote gemiste kans zijn voor de stad Brussel.

Maar als het stadion er niet komt, weet ik niet of Brussel nog veel gaat investeren in het Koning Boudewijnstadion. De vraag is dan of de Rode Duivels nog ooit een thuishaven gaan hebben.