"Met de huidige kennis en stand van zaken van het Eurostadion en na de indiening van het MER-dossier en de mileu- en bouwvergunningsaanvraag heeft de raad van bestuur van Anderlecht het dossier geëvalueerd," laat de club weten.

"Anderlecht heeft ernstige bezwaren en heeft beslist dat het niet in het belang van de club is om deel te nemen aan het voorliggend project, overgemaakt aan Ghelamco."

Dat Anderlecht neen zegt tegen het stadion is een zoveelste kaakslag voor het project, want zonder de club is het draagvlak voor het stadion voor een groot deel weg.

Het njet van paars-wit is wel geen grote verrassing. De onderhandelingen tussen Anderlecht en Ghelamco zaten al een tijdje in het slop. Volgens RSCA zou het stadion niet voldoende comfort bieden aan de supporters en te veel kantoorruimtes bevatten.

Tot nog toe was het grootste struikelblok voor het stadion een oude buurtweg die over parking C loopt. De gemeente Grimbergen besliste onlangs om die weg niet af te schaffen, waardoor het hele project op losse schroeven kwam te staan.