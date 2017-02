Tom Boudeweel over PO I-strijd: "Vrees dat het weer net niet wordt voor KV Mechelen"

"Standard heeft als enige club nog drie thuiswedstrijden voor de boeg, maar eigenlijk houd ik geen rekening meer met hen. Ik denk dat ze vooral intern met een probleem zitten, door alles wat er rond de ploeg gebeurt. Als het rond de ploeg niet rustig is, is het ook niet rustig ín de ploeg", weet Boudeweel.

"De enige verplaatsing voor Standard is Moeskroen, maar voor de Luikenaars is dat ook altijd een lastige klus. Moeskroen zal er ook voor blijven vechten. Kwalitatief is het ook pover bij Standard. Vorig zondag wonnen ze wel op Waasland-Beveren, maar het voetbal was heel slecht."