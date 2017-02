Scheidsrechter Boucaut is (even) niet meer welkom op de Freethiel

We willen benadrukken dat Waasland-Beveren niet snel klaagt

Clubs hebben het recht om een scheidsrechter te wraken, waardoor die een tijdlang niet meer aangewezen kan worden voor hun wedstrijden.

"We willen benadrukken dat Waasland-Beveren niet snel klaagt. Toch zijn we van mening dat scheidsrechter Boucaut op verschillende fases en in verschillende wedstrijden onze club heeft benadeeld."

"Het is ook duidelijk dat die bewuste fases al punten gekost hebben en die punten hebben we broodnodig."