Boeckx: "Ligt het aan mij of aan de ploeg dat we nog niet verloren met mij?"

"Er is dit seizoen al veel kritiek geweest op Anderlecht. Onterecht", vindt Frank Boeckx. "We hebben een heel nieuwe kern en een nieuwe trainer. Dat moet je wat tijd gunnen, maar dat is niet gebeurd. Weiler is van in het begin redelijk hard aangepakt, maar nu begint hij wel zijn stempel te drukken."

Met Boeckx tussen de palen, die op een bepaald moment van Weiler de voorkeur kreeg op Roef, heeft Anderlecht nog niet verloren. "Ligt dat aan mij of aan de ploeg?", lacht de doelman. "Jullie zijn de kenners."