Van Buyten: "Als ik niet meer gehoord word, waarom dan voortdoen?"

Met Olivier Renard en Daniel Van Buyten zitten er twee hanen in één hok en vooral in de voorbije transferperiode is gebleken dat die hanen elk hun eigen ding deden. In de pers doen heel wat verhalen de ronde. Daniel Van Buyten, die in juni einde contract is, geeft zijn waarheid in de twee genoemde kranten.

"Ik praat niet veel met de pers. Dat is een keuze en maakt deel uit van mijn persoonlijkheid. Het is niet dat ik niets te zeggen heb, maar mijn boodschap moet duidelijk zijn en gericht op mijn prioriteit: het belang van Standard."

Daarom praat hij nu. "De laatste tijd gaat het meer over de problemen bij Standard, dan over het voetbal. Ik wil de zaken kalmeren en weer sereniteit brengen, want Standard heeft dat nodig. Mijn persoon is niet belangrijk, ik wil dat Standard sterker wordt en vooruitgaat."