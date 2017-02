Vandenbempt: "AA Gent in PO II is als F1-bolide in zeepkistenrace"

En nu is er groot pessimisme en twijfel. Ook bij de man die eigenlijk nooit twijfelt: Hein Vanhaezebrouck. In december heeft hij ook al een keer aangegeven dat Play-off I voor Gent moeilijk zou worden. Maar dat was vooral bedoeld - zo gaf hij achteraf ook toe - om zijn spelers scherp te krijgen.

Ik vrees dat het nu wel gemeend is. Zijn veelvuldig wisselen van spelers verraadt ook dat weinigen hem op dit moment kunnen overtuigen. Die spelers zelf worden dan misschien ook onzeker, omdat ze de twijfels van de coach voelen.

Hij zegt dat zijn elftal leiderschap en initiatief mist. Vanuit de defensie ontbreken aanvallende impulsen. Scoren is een probleem en wedstrijden buitenshuis winnen al helemaal. Ik denk dat er de komende dagen heel wat mentaal oplapwerk nodig zal zijn.

En die fantastische wedstrijden tegen Tottenham, deze en volgende week, waar de club eigenlijk al jaren naar uitkeek, die zitten nu ineens eigenlijk vreselijk in de weg. Want er is maar één wedstrijd die echt telt: en dat is die zondag in Luik tegen Standard. Want AA Gent in Play-off II, met al die zware investeringen die eigenlijk titelambities verraden, is zoals racen met een Formule 1-bolide in een zeepkistenrace.