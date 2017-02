Westerlo-manager Wijnants: "Veel interesse vanuit China"

Wijnants: "Iedereen mag van mij zijn zegje doen." Wijnants: "Iedereen mag van mij zijn zegje doen."

Twee maanden na de afgesprongen deal met Soudal zijn er nieuwe investeerders in beeld bij Westerlo. "Maar het is niet de bedoeling dat we met een ploeg vol Chinezen gaan spelen", zegt manager Herman Wijnants in Gazet van Antwerpen.