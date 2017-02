Club Brugge omgedoopt tot "Izquierland", ter ere van zijn Gouden Schoen

Telkens als er een Gouden Schoen is, gaat daar veel aandacht naartoe. We moeten José goed omringen.

Preud'homme verwacht extra druk op de schouders van de Gouden Schoen, maar dat kan Izquierdo volgens zijn coach wel aan.

"Telkens als er een Gouden Schoen is, gaat daar veel aandacht naartoe. Als er dan een mindere periode is, springt iedereen erop. We moeten José dus goed omringen. Maar dit is absoluut een boost voor de toekomst", zei Preud'homme.

Deze individuele prijs voor Izquierdo is een collectieve verdienste, benadrukte Preud'homme.

"Daarom hebben we iedereen van de club bijeengebracht op dit persmoment. We leven samen en de successen die we boeken zijn een gezamenlijke prestatie. Dit is een collectief succes. Wij zijn op het veld enkel de exponent van het harde werk op alle niveaus."