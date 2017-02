Van Holsbeeck: "Teo is privé even onberekenbaar als in de 16 meter"

Herman Van Holsbeeck vertegenwoordigde op een feestelijk avondje voor Club Brugge in Lint de paars-witte kleuren van Anderlecht. "Je moet kunnen winnen en je moet kunnen verliezen. De slechtste plaats voor Anderlecht is altijd de tweede plaats. Het enige dat ik kan doen is Club Brugge feliciteren met zijn Gouden Schoen en er zelf alles aan doen om dit jaar kampioen te worden en in 2018 een speler hier op het podium van de Gouden Schoen te krijgen", zegt de manager.

Van Holsbeeck verontschuldigde zich namens Anderlecht voor de afwezigheid van Lukasz Teodorczyk. "Ik wil me excuseren. Het was afgesproken dat hij hier zou zijn, maar hij is even onberekenbaar in zijn privé-leven als in de 16. Ik heb vernomen dat hij vandaag een dagje naar Polen is gegaan en dat er een probleem zou zijn met iemand in zijn familie. We zullen dit donderdag bekijken."