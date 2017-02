Izquierdo: "Ik zal deze Gouden Schoen overal mee naartoe nemen"

De Gouden Schoen is de belangrijkste individuele prijs in België en zonder twijfel is dit het mooiste moment in mijn carrière. Ik kan de wereld nu tonen dat dromen echt kunnen uitkomen.

"Voor mij persoonlijk is dit een grote eer, maar ik weet niet wat deze prijs in Colombia zal betekenen. Dit toont wel aan dat Colombiaanse spelers goed kunnen voetballen. Of dit deuren kan openen bij de nationale ploeg? Een eerste selectie voor mijn land? Dat weet ik niet."

Bij Club ligt Izquierdo nog tot midden 2019 onder contract, maar dat neemt niet weg dat er heel wat buitenlandse belangstelling is. "Het was geen makkelijke beslissing om in Brugge te blijven, maar ik heb veel geloof in het bestuur en de club. Ik ben blij dat ik gebleven ben. We hebben alles in huis om voor de tweede keer op rij de titel te pakken."

Na zijn komst naar België had de snelle Colombiaan een aanpassingsperiode nodig. Izquierdo moest meermaals vrede nemen met een plaats op de bank en zag zo ook in november 2014 Lior Refaelov een hattrick maken in de Europa League-wedstrijd tegen Kopenhagen.

"Ik was teleurgesteld want ik wou spelen, tonen dat ik ook veel in mijn mars had. Ik kwam van de andere kant van de planeet, dan is het niet altijd makkelijk. Refaelov zag na de wedstrijd dat ik ermee zat en vertelde me dat ik niet moest wanhopen, dat ik ooit de beste speler in België zou zijn. Tweeënhalf jaar later is het zover."