Teodorczyk zoals De Bilde? Anderlecht prijkt momenteel op de tweede plaats in de Jupiler Pro League en dat heeft het grotendeels aan Teodorczyk te danken. Met liefst 25 doelpunten en drie assists in alle competities samen bleek de Poolse international tot nu toe van goudwaarde. Of het genoeg is om ook zijn naam op de erelijst van de Gouden Schoen te zetten, zal straks blijken. De meest prestigieuze trofee in het Belgische voetbal winnen zonder punten te pakken in het eerste deel van het jaar, is echter een huzarenstukje dat enkel Gilles De Bilde hem in 1994 voordeed.

11:38