"Vormer de meest constante van 2016, maar ik denk dat Izquierdo zal winnen voor Teodorczyk"

"Izqueirdo hier niet, omdat hij vaak geblesseerd was en moeite had om terug te keren, ook al maakte hij nog wel zijn goals. Hij betaalde de prijs, en met hem heel Club, voor een negatieve Champions League-campagne. Op zich zou dat niet mogen meetellen, maar het is nu eenmaal zo."

"Het was moeilijk kiezen in ronde 2. Als iemand me zijn top 3 laat zien met 3 andere namen, zou ik misschien zeggen: "Ja, dat kan ook." Er is niet iemand die uitgesproken de beste was. Teodorczyk had op 1 kunnen staan. De Pool werkt hard, heeft fenomenaal gepresteerd en is een meester in goals maken. Dankzij hem staat Anderlecht waar het nu staat."

"Maar als ik puur naar het voetbal en constante prestaties kijk, dan is Pozuelo momenteel de beste op onze velden. De artiest voor de fijnproevers presteerde ook sterk in de Europa League. Ik geniet van zijn handelingssnelheid, techniek, passing, vista en zijn doelpunten. Zijn nadeel is dat Genk nu ook staat waar het staat en dat België uit twee verschillende landen bestaat. Bij de Franstaligen zal Pozuelo geen stemmen sprokkelen. Wie heeft daar Pozuelo bezig gezien in de EL? Ik zag gisteren in La Dernière Heure dat de naam van Pozuelo slechts 1 keer voorkwam in de top 3 van hun 15 voetbaljournalisten..."