Ceulemans: "Izquierdo heeft Club Brugge kampioen gemaakt"

Jan Ceulemans over Lukasz Teodorczyk (Anderlecht): "Een pure doelpuntenmaker. De Pool heeft Anderlecht weer op de kaart gezet. Dankzij Teodorczyk doet Anderlecht weer mee voor de titel."

"Hij zal veel punten sprokkelen in de tweede stemronde, maar het zullen er waarschijnlijk te weinig zijn voor de Gouden Schoen. Toen ik trainer was van Eendracht Aalst heeft Gilles De Bilde de Gouden Schoen gewonnen met een enkele stemronde, maar dat was een hele andere voetballer."