Kippenvel: Racing Genk-fans scanderen naam van Buffel

"Thomas is een stuk familie", vertelt Rudy Claessens, de voorzitter van de Overkoepelende Supportersvereniging, aan Sporza. "Wij steunen hem in deze moeilijke dagen."

"Enkele weken geleden heb ik Stephanie nog ontmoet in een restaurant in Hasselt. Het was een erg positieve vrouw."

"In Genk hebben we hem een minuut stilte gehouden. In Mechelen hebben we een staande ovatie gegeven in de 19e minuut."

"Thomas moet dit nu verwerken. Hopelijk kan hij de draad snel weer oppikken. Ik vond het heel mooi dat hij nu al plaatsnam op de bank."