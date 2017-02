Geen transfer, wel een verbeterd contract voor Kara Mbodji

Kara Mbodji (27) speelde in 2017 nog niet voor Anderlecht. De Senegalese verdediger was aan de slag op de Afrika Cup en maakte er indruk, waardoor hij het zelfs tot in het beste elftal van het toernooi schopte (zie "Lees ook").

Kara leek na de Afrika Cup aan te sturen op een transfer, want enkele Engelse club hadden volgens sommige bronnen hun zinnen gezet op de Senegalees. Anderlecht wou zijn verdediger niet laten gaan, waarna er ruis leek te zitten op de relatie tussen Kara en zijn club.

Maar vandaag kwam de verdediger weer opdagen op training en Kara tekende meteen een verbeterd contract. "Dit is een blijk van veel respect", reageert de verdediger.

"Anderlecht heeft eerbied voor mijn prestaties en vertaalde dit in een verbeterd contract. Ik zal mij zoals altijd met hart en ziel inzetten om onze doelen te bereiken." Kara ruilde in de zomer van 2015 Racing Genk voor Anderlecht.