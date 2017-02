Zulte Waregem dreigt De fauw lange tijd te missen met "ernstige schouderblessure"

"Onderzoek wees uit dat een ligament tussen sleutelbeen en schouderblad werd afgescheurd", laat Zulte Waregem weten. "De fauw ondergaat vanavond een operatieve ingreep."

Over zijn onbeschikbaarheid is nog niets bekend, maar de bekerfinale van 18 maart zou wel eens in het gedrang kunnen komen.

Met Henrik Dalsgaard beschikt Francky Dury overigens over een goeie vervanger, want de Deen schonk z'n team gisteren in de slotminuten nog een punt.